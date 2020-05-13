توريد 551 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت (551935) ألف طن و(622) كيلو قمح ،لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (20041) ألف طن و (12) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتي الأمس (531894) ألف طن و(610) كيلو قمح.

وشدد محافظ الشرقية علي الجهات المسوقه سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.