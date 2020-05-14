8500 عامل غير منتظم في الوادي الجديد يصرفون 4 ملايين جنيه

تابعت مديرية القوى العاملة في الوادي الجديد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المحافظة، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من أحمد حسين طليب مدير المديرية، تضمن ما أنجز خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا فيه صرف مليونين و354 ألف جنيه لـ4708 عمال غير منتظم من خلال فروع هيئة البريد، وفروع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر نفسه حتى 14 مايو الجاري.

وأشار طليب إلى أن المديرية تابعت صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 3793 عاملا بقيمة إجمالية مليون 896 ألفا و500 جنيه، خلال الفترة من 29 مارس حتى 29 أبريل الماضي.

وأكد صرف 65 ألف جنيه من المديرية رعاية صحية واجتماعية لـ32 عاملا غير منتظمين من المسجلين في المديرية، فضلًا عن التفتيش على الإجراءات الابتزازية لـ 120 منشأة، وتوفير 25 فرصة عمل بشركتي نافيجيتور بشرق العوينات والشرق الأوسط بمركز الداخلة، وما زالتا يتلقين الطلبات من الرغبين في العمل لحين استيفاء العدد المطلوب.