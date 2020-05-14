انتهاء المرحلة الأولى من مشروع صالات الامتحان الإلكترونية بجامعة أسيوط

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صالات الامتحانات الجاري تجهيزها، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل كلية الفنون الجميلة، والمهندس المعماري المسؤول عن المشروع، ووائل فتحي مدير الصالات.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الجولة تستهدف الوقوف على حجم الإنجاز فى تنفيذ مشروع أكبر صالات للامتحانات الإلكترونية، بطاقة استيعابية ألف كابينة، مشيرًا إلى أن ذلك فى إطار مساعي إدارة الجامعة لتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب، والعمل على تطوير الخدمات التعليمية المقدمة بها.

وأشاد "الجمال" بحجم الإنجاز الذي شهده المشروع، وتضمن تجهيز أول مرحلة منه، والمكونة من 3 صالات بسعة 186 كابينة، وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تضم صالتين للامتحانات الإلكترونية بسعة 135 كابينة، إلى جانب معمل لامتحانات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والحركية، ويضم 30 كابينة.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجامعة الأماكن الملائمة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي من المقرر أن تتسع لأكثر من 500 كابينة مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائق السرعة، مشيرًا إلى أن كافة صالات الامتحانات الإلكترونية مكيفة، ومجهزة لإجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة، والتي بدأ إجرائها تجريبيًا فى بعض كليات الجامعة.