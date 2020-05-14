أخبار البنوك.. شروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر بتمويل 100%

يقدم بنك مصر لعملائه عددا من القروض المختلفة بين القروض الشخصية وقرض السيارة والسلع المعمرة والحج والعمرة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك مصر وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

يمنح القرض للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفون، بموجب إثبات الدخل.

الموظفون، دون إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية دون إثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية "للمصريين والأجانب".

الشروط العامة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

وجاءت شروط الحصول على القرض كالتالي:

أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

نسبة التمويل تصل إلى 100%، بضمان وديعة أو شهادة أو حساب توفير، و80% لباقي العملاء.

الحد الأدني للدخل 2000 جنيه.

لا يزيد سعر السيارة عن 750 ألف جنيه.

مدة التمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

وجاءت المستندات المطلوبة للحصول على القرض كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل "غاز- كهرباء – مياه – تليفون".

عرض أسعار معتمد من المعرض.

وبالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب - القسط الشهري "في حالة تعهد جهة العمل".

وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة "للمهن الحرة".

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

كما يمنح البنك مميزات إضافية للعميل، وهي وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة، إضافة إلى ميزة عدم وجود تأمين وحظر بيع على السيارة ولكن بشروط محددة.