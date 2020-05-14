ضبط 652 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 8 محاضر ذبح خارج المجزر بملوي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري، ضبطت بالتنسيق مع مباحث التموين 225 كيلو جراما لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين بمركز ملوي.

شدد المحافظ علي استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجارى.

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 8 محاضر لمحلات جزارة مخالفة بمركز ملوي بإجمالى 652 كيلو جرام لحوم، منها محضر بـ 234 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 محاضر ذبح خارج المجزر بـ 418 كيلو جرام لحوم صالحة، مشيرا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.