ضبط 652 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 8 محاضر ذبح خارج المجزر بملوي
كتب:
اسلام فهمي
04:14 م | الخميس 14 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري، ضبطت بالتنسيق مع مباحث التموين 225 كيلو جراما لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين بمركز ملوي.
شدد المحافظ علي استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصا على سلامة وصحة المواطنين، والقضاء على الغش التجارى.
وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 8 محاضر لمحلات جزارة مخالفة بمركز ملوي بإجمالى 652 كيلو جرام لحوم، منها محضر بـ 234 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 محاضر ذبح خارج المجزر بـ 418 كيلو جرام لحوم صالحة، مشيرا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.