استرداد 190 فدانا وإزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة بديرمواس

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، نجحت في استرداد 190 فدانا بقرية دلجا التابعة للمركز، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية أسفرت عن استرداد 190 فدانا بقرية دلجا التابعة للمركز، بالإضافة لإزالة 39 حالة، منها 25 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 14 قيراطا و 16 سهما، 12 حالة تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 750 مترا مربعا، وحالتي تعد بالبناء على أرض أملاك دولة إصلاح زراعي على مساحة قيراط و 12 سهما.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتنظيم حملات إزالة التعديات بالبناء على الأرضي الزراعية، موكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

وأكد المحافظ، على استمرار تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واسترداد أراضي أملاك الدولة، للقضاء على حالات البناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود خاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.