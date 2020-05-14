بعد تشبيهه بعمر الشريف.. أحمد حسنين يكشف لـ"الوطن" حكايته مع الفن

جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الفنان الشاب أحمد حسنين، ليلة أمس، الذي يجسد دور خطيب "نادية" شقيقة "سكر" نيللي كريم خلال أحداث مسلسل 100 وش، بينما يلعب دور شاب مرتبط عاطفيًا بشقيقة "رضوان البرنس" محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل البرنس، وذلك بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بين ملامحه وملامح النجم العالمي عمر الشريف.

قام عدد من نشطاء السوشيال ميديا، بنشر صور الممثل الشاب إلى جانب صور الفنان عمر الشريف، ليتسائل الكثيرون "هو حفيد عمر الشريف؟"، أم "هناك صلة قرابة بينهما؟"، لتتوالى الاستفهامات حول الفنان الذي يرغب متابعي الدراما هذا العام في معرفتها عنه.

تواصلت "الوطن" مع الفنان أحمد حسنين، ليكشف عن تفاصيل مشاركته في دراما رمضان، ورد فعله حول الشبه الذي جمعه بالعالمي عمر الشريف.

بدأ أحمد حسنين، صاحب الـ30 عاما، بالتوضيح أنه خريج كلية إدارة الأعمال بإحدى الجامعات الخاصة، وعمل في التسويق العقاري، وكان لاعب تنس في نادي الجزيرة، مشيرا إلى أن مشواره الفني بدأ منذ 3 أعوام من خلال مشاركته بمسلسل "لا تطفىء الشمس"، أمام الفنانة ميرفت أمين، حيث تشكلت من هنا انطلاقته الفنية: "كانوا أهلي وصحابي بيشجعوني إني أمثل، خصوصًا إني بحب التمثيل، وبدأت بدور صغير في مسلسل لا تطفىْ الشمس، وشاركت بعدها بعامين في تقديم مسلسل درامي أونلاين".. وفقًا لوصفه.

كواليس مشاركته بمسلسل 100 وش

وعن مشاركته في "100 وش" أمام نيللي كريم وآسر ياسين، أعرب حسنين عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة الكبيرة، والعمل مع طاقم المسلسل، "الكاست كله لذيذ، وحسيت إني كنت في وسط صحابي، حتى محستش بالوقت وأنا قدام الأستاذة المخرجة كاملة أبو ذكري"، مشيرا إلى أنه تعلم على يد آسر ياسين وكاملة أبوذكري.

كواليس مشاركته في مسلسل البرنس

أما عن دوره في البرنس، يقول الفنان الشاب، إنه سعد بالعمل أمام فنانين على قدر كبير من الاحترافية والتركيز، وبشكل خاص مشاركته للفنانة الشابة ريم سامي، "ممثلة شاطرة وموهوبة"، مشيدًا أيضًا بأداء الفنان محمد رمضان "هايل ومريح في المعاملة"، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل وأمام فريق المسلسل.

تشبيهه بعمر الشريف

وقال حسنين، إنه لم يتوقع هذا الجدل الكبير حول تشبيهه بالعالمي عمر الشريف، "اتبسطت جدا، لأن كذا حد كان بيقولي على الشبه ده، بس مكنتش متخيل إن الموضوع مرعب كده، لأني لازم أركز على الأعمال الفنية اللي هقدمها عشان اتشبهت بفنان عالمي زيه".

أعماله المقبلة واختياره للأدوار

ويشارك الفنان أحمد حسنين في بطولة مسلسل "ليه لأ" أمام الفنانين، أمينة خليل وشيرين رضا وعمر السعيد، المقرر عرضه عقب انتهاء شهر رمضان.

أما عن اختياره للأدوار القادمة، يوضح حسنين، أنه لا يرغب في اختيار نمط محدد من الشخصيات، فالتنوع في الشخصيات شيء أساسي، "ممكن أبقى أي شخصية مفيش نمط معين همشي عليه".