إزالة 77 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الأربعاء، في إزالة 77 حالة تعد بالبناء، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1380 متر مربع، و48 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 5343 مترا مربعا، و10 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1338 مترا مربعا، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، على مساحة 190 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراط و8 أسهم، و2432 حالة إزالة مباني بمساحة 342021 متر مربع.

ووجه القاضي، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.