إزالة 77 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:20 م | الخميس 14 مايو 2020
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الأربعاء، في إزالة 77 حالة تعد بالبناء، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1380 متر مربع، و48 حالة تعد بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 5343 مترا مربعا، و10 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1338 مترا مربعا، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة، على مساحة 190 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و18 قيراط و8 أسهم، و2432 حالة إزالة مباني بمساحة 342021 متر مربع.
ووجه القاضي، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.