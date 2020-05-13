أول تعليق من محمد رمضان بعد خروج رضوان البرنس من السجن

تفاعل الفنان محمد رمضان، مع جمهور مسلسله "البرنس"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة "dmc" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وذلك عقب خروج رضوان البرنس، الذي يُجسد شخصيته من السجن.

وقال "رمضان"، في تعليقه: "مفيش مبروووك على خروج رضوان البرنس بالسلامة؟ ثقة في الله نجاح، البرنس".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجيي.