سكرتير مساعد الدقهلية تزور المنصورة الجديدة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية

قالت منال الغندور السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، إنها زارت اليوم، مواقع العمل بمشروع المنصورة الجديدة ، ومشروع رافد جمصة وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية لحماية العمال العاملين، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر خاصة للعمال فى مواقع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية حرصا على سلامتهم، وبتكليف من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأضافت السكرتير المساعد، في تصريح صحفي، أنه ضمن أهداف هذه الزيارات هو متابعة الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها وإعطاء دفعة للعمل الجارى بتلك المشروعات، وأيضا تفقد العمال العاملين والاطمئنان إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الحماية والوقاية لهم من قبل المقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المقاولين المخالفين وذلك بتطبيق قرار المحافظة الذى يتضمن خصم ١% من قيمه العمليات المتعاقدين عليها مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية المختلفة لتنفيذ هذه المشروعات.