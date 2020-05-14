"صحة السويس" تتسلم أجهزة تنفس صناعي تبرعت بهم موانئ دبي

تسلمت مديرية الصحة بالسويس، اثنين من أجهزة التنفس الصناعي تبرعت بهم شركة موانئ دبي العالمية - السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقامت إدارة مواني دبي بنقل الأجهزة الي مديرية الصحة، مؤكدين الاستمرار في دعم المستشفيات بمديرية الصحة بالمحافظة.

وقامت مديرية الصحة، بتركيب الأجهزة بمستشفى السويس العام، من اجل دعم المستشفى.

تأتي مبادرة الشركة استكمالًا لدورها الرائد في دعم هذا القطاع الهام بالمحافظة، في ظل الظروف الصعبة الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، كان لابد وأن تتحرك موانئ دبي العالمية - السخنة بقوة لدعم جيش مصر الأبيض في جهوده لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، لذا قامت الشركة باستيراد جهازي تنفس صناعي (فنتليتور) كوري الصنع ماركة MEK موديلMV2000 EVO 2 وهي من أفضل أجهزة التنفس الصناعي بالعالم والتي يمكن استخدامها لجميع التخصصات (الكبار، والأطفال، وحديثي الولاد).