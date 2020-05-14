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محافظ الشرقية يوجه بمنع العزاءات وحفلات الإفطار للوقاية من كورونا

"غراب": ليس مقبولا أن يستهين المواطن بإجراءات الدولة

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نظيمه البحرواي
03:48 م | الخميس 14 مايو 2020
محافظ الشرقية يوجه بمنع إقامة سرادقات العزاء للوقاية من كورونا

محافظ الشرقية يوجه بمنع إقامة سرادقات العزاء للوقاية من كورونا

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة لمنع بإقامة سرادقات العزاء وحفلات الإفطار الجماعي للحد من التجمعات للوقاية من كورونا.

و شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين سواء مع المواطنين أو رؤساء الوحدات المحلية المتقاعدين عن إجراء هذه المتابعة.

وقال "غراب" إنه ليس مقبولا أن يستهين المواطن بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحته ويقدم بإصرار على ارتكاب أفعال من شأنها أن تضر به وبالآخرين وتساعد على انتشار الفيروس.

 