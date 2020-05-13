علي جمعة: بنو إسرائيل أصابهم الفزع قبل دخول فلسطين بسبب العماليق

استكمل فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قصة سيدنا موسى ورحلته في أرض سيناء، قائلا إنّه لما جاوز الله ببني إسرائيل البحر ونجاه من آل فرعون وجنوده، عبر بهم موسى إلى فلسطين، موضحا أنّ بني إسرائيل كأنهم قاربوا على دخول الأرض المقدسة ثم تاهوا فعادوا إلى سيناء: "ساروا في طريق دائري وليس مستقيما، لو كان مستقيما لدخلوا".

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ سيدنا موسى عرض عليهم في هذا المكان أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وبعد مشاورات بينهم وتخوف، قالوا إنّ فيها قوما جبارين وهم العماليق والذين طولهم نحو 190 سم، وليس كما يدعي البعض أن طولهم يصل إلى السماء.

ولفت إلى أنّ الكثير من الخرافات والقصص الشعبية بالغت في طول العماليق، وهذا يرجع لشدة فزع بني إسرائيل عند دخولهم فلسطين وغير معتاد.

وأوضح أنّ بني إسرائيل قالوا لموسى إنّهم لن يدخلوا فلسطين ما داموا فيها، موضحا أنّ جبن بني إسرائيل كان سببا لحكم الله بأن يتيهوا في الأرض 40 عاما، لافتا إلى أن رجلين فقط من بني إسرائيل اتبعوا سيدنا موسى.