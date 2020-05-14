تعافي 10 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى عزل ملوي

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى العزل بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، بشفاء وتعافي 10 من المرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية وتقرر خروجهم وعودتهم إلي منازلهم ليصل عدد من تم شفائهم من مرضى المستشفى منذ افتتاحها بشكل استثنائي وجزئي بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس وتخصيصها مستشفى عزل إلى 176 مريضا تم تعافيهم وخروجه.

من ناحية أخرى، شددت مديرية الصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة من إجراءات العزل والحجر الصحي المنزلي لأهالي وسكان شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والذين تقرر وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أكتشاف 5 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتقوم الأجهزة التنفيذية برش وتطهير الشارع ومنازل السكان البالغة 35 منزلا وتوفير كافة الاحتياجات والمساعدات لهم.