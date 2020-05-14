محافظ المنيا يدرس تعظيم الاستفادة من مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

محافظ المنيا يدرس تعظيم الاستفادة من مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل
كتب:
اسلام فهمي
06:15 م | الخميس 14 مايو 2020
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مركز خدمات دراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة، كأحد مشروعات المحافظة التي يجري دراسه سبل إمكانية الاستفادة منه في الفترة المقبلة في تقديم عدد من الخدمات في جميع المجالات التي يقدمها المركز لابناء المحافظة، للارتقاء بمستويات السلوك التربوي والنفسي والاجتماعي.
استمع المحافظ، إلى شرح مفصل لمحتويات المركز، والتي تتكون من مكتبة ورقية وأخرى إلكترونية في كل مجالات المرأة والطفل، وحضانه للأطفال الرضع و اخري للكبار ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة.
أوضحت بهيرة سيد مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، بالإضافة الى توفير مكان مناسبة لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات.