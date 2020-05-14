محافظ المنيا يدرس تعظيم الاستفادة من مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مركز خدمات دراسات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة، كأحد مشروعات المحافظة التي يجري دراسه سبل إمكانية الاستفادة منه في الفترة المقبلة في تقديم عدد من الخدمات في جميع المجالات التي يقدمها المركز لابناء المحافظة، للارتقاء بمستويات السلوك التربوي والنفسي والاجتماعي.

استمع المحافظ، إلى شرح مفصل لمحتويات المركز، والتي تتكون من مكتبة ورقية وأخرى إلكترونية في كل مجالات المرأة والطفل، وحضانه للأطفال الرضع و اخري للكبار ومركز للكمبيوتر وقاعات للتدريب وقاعة مؤتمرات ومطعم وفصول تعليمية واستراحات للطلاب وحديقة.

أوضحت بهيرة سيد مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أن المركز يهدف إلى دعم وتنمية المرأة بالمحافظة وتأهيلها لسوق العمل من خلال توفير مركز عالي المستوى لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال المرأة والطفل، بالإضافة الى توفير مكان مناسبة لتدريب المرأة والنهوض بها في شتى المجالات المختلفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهن بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والندوات التوعوية في مختلف المجالات.