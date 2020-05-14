البرلمان يناقش قوانين كورونا لتفعيل قرارات الرئيس الاقتصادية

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، للعودة للانعقاد من جديد، بعد غد، للانتهاء من عدد من التشريعات المهمة الموجودة على أجندته، منها مناقشة تعديلات "الضريبة على الدخل" و"ضريبة الدمغة"، واستكمال مناقشة مشروع قانون البنك المركزى الجديد.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ"الوطن"، إن المجلس سيناقش مشروعات قوانين تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان، بهدف دعم الكيانات الاقتصادية لامتصاص صدمات فيروس كورونا.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن البرلمان مُصر على استمرار انعقاده رغم الظروف الصعبة، وإصابة إحدى النائبات بفيروس كورونا، وذلك لأهمية التشريعات المدرجة على أجندته من الناحية الاقتصادية، ومن بينها مشروع البنك المركزي، الذى يعد من التشريعات المهمة فى منظومة الإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي.