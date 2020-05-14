بالفيديو.. أحمد كريمة يوضح كيفية أداء صلاة الحاجة لرفع بلاء كورونا

شرح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، كيفية صلاة الحاجة لرفع وابا كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن النبي محمد صلى الله عليه وصلم قال لسيدنا عبدالله بن أبي أوفى، أنه إذا حزبه أمرا فتوضأ وأن يحسِن الوضوء، والصلاة ركعتين والدعاء.

وأضاف، أن هناك حديثًا آخر أورده المنذري في "الترغيب والترهيب"، حيث قال النبي لعلي بن أبي طالب "توضأ فأسبغ وضوئك ثم صلِ ركعتين ثم تضرع إلى ربك بالدعاء".

وتابع: "الحنفية يقولون إن الصلاة من الممكن أن تكون 4 ركعات، وهذا الأمر ليس مشكلة، فالنازلة إذا كانت صغيرة نصلي ركعتين ولو كانت متوسطة نصلي 4 ركعات، وعندها يقرأ في الركعة الأول سورة الفاتحة وآية الكرسي 3 مرات، والثلاث ركعات الباقيات، تقرأ سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، مرة، ثم التوجه إلى الله بالدعاء".

وواصل: "بعض العلماء قالوا لو أن المشكلة كبيرة، على غرار ما يحدث في جائحة كورونا، يمكن أن تصلى الصلاة 12 ركعة، على أن تقتصر كل ركعة على سورة الفاتحة وآية الكرسي، وبعدها يخر العبد ساجدًا ويدعو إلى الله، والنبي فعل الكل".