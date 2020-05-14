ضبط ألعاب نارية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة بالمحافظة، حملة موسعة لضبط المخالفين بالأسواق، والمتلاعبين بالحصص التموينية بالمخابز ومنافذ بيع السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الجزارين يعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على اللحوم وتحرير المحضر اللازم، وضبط جزار يعرض لحوم مكشوفة خارج المحل.

كما تم ضبط عدد 1000عبوة مخصبات مجهولة المصدر وعدد 30 عبوت مغذيات منتهية الصلاحية بأحد المحلات، وضبط عدد 18 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية.

وكذا ضبط عدد 530 ألعاب نارية مجهولة المصدر، وضبط عدد 5 عبوات مبيدات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وعمل المحاضر العرض على النيابة العامة.