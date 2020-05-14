مسلسل ليالينا 80 الحلقة21.. حملات تهديد لهشام ومواجهة بين راضي وبدرية

تتصاعد حملات التهديد لهشام "إياد نصار" في الحلقة الـ21 من مسلسل ليالينا 80، من أصحاب العمل المشبوه الذي انضم له، بسبب التهمة الكاذبة التي تلحقه بسرقة الأموال وهروبه بها.

مافيش زي قعدة الصحاب وحكاوي زمان #ليالينا_80

يومياً الساعة 10 مساءً

والإعادة 3.00 Am

7.30 Am

5.15 Pm pic.twitter.com/DHOqj33T9d — CBCDrama (@CBCDrama) May 14, 2020

يعود هشام إلى منزل زوجته الثانية ليفاجىء بما قاموا به من تهديد لأهله ومحاولتهم خطف ابنته، ويذهب مسرعاً إلى منزل طليقته مريم "غادة عادل"، ليطمئن عليهم ويؤكد لمريم أنه لم يقصد أن تصل الأمور لهذا الحد.

هشام يذهب إلى منزل مريم ليطمئن عليها وعلى ابنته

وفي اتجاه آخرن يستعد مرتضى (محمد رزق) للزواج من بدرية (نهى عابدين) حيث ذهب مع شقيقته لطلب يدها، ولكن اخيها لم يكن موجودا ليطلب منهم ميعاد آخر ف حضور شقيقها، وأثناء خروجه بشاهده جلال (خالد الصاوي) "الذي كان حماه" صدفة عند جلوسه مع راضي (محمد عادل) في إحدى المقاهي في منطقتهم.

تحدث مواجهة بين راضي وبدرية بعد علمه بخطبتها رسمياً من مدحت، ليبارك لها ويخبرها بأنه ندم على حبه لها.

تنتهي الحلقة بمحاولات هشام لإثبات عدم سرقته للأموال، وإبعاد روؤساء عمله عن أهله وأسرته.

يعرض المسلسل حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء، ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.