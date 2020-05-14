استمرار التدريب اليومي المكثف للفرق الطبية والعاملين بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، استعدادا لأي مستجدات تتعلق بفيروس كورونا.

وأوضحت أن فريق التدريب، ومكافحة العدوي، وفريق الجودة، وفريق السلامة والصحة المهنية بمستشفيات "تلراك، ههيا، والقنايات، وأولاد صقر، والحسينيةالمركزي، فاقوس النموذجى، والصدر بالزقازيق"، نفذوا دورات تدريبية للفرق الطبية وهيئة التمريض بالمستشفي، علي كيفية إستخدام الجهاز التنفسي، وجهاز الصدمات.

كما تم التدريب على طرق تطبيق معايير الجودة، وأساليب وسياسات مكافحة العدوي، للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوي داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع المرضي، ومتابعة الحالات للحصول علي أفضل خدمة طبية، وأيضاً كيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوي أثناء التعامل مع مرضي الأمراض التنفسية، وخاصة التعامل مع الحالات المشتبهة، كما تم التدريب علي إستمارة الفرز لفحص المترددين علي المستشفي من العاملين والمرضي.