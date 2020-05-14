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محمود مسلم

صوامع وشون الشرقية تستقبل 16525 ألف طن قمح

كتب:

نظيمه البحرواي
06:40 م | الخميس 14 مايو 2020
أرشيفية

أرشيفية

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت (568461) ألف طن و (295) كيلو قمح .

وأشار إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (16525) ألف طن و (673) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتي الأمس (551935) ألف طن و (622) كيلو من القمح مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألف و822  فدان وبلغ اجمالي المساحه المحصودة (377497) ألف  فدان حتى الآن.

وصرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الاقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.