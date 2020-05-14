في الحلقة 21 من الاختيار.. أحمد صلاح حسني يجسد شخصية الشهيد رامي حسنين

عُرضت مساء اليوم الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، والتي ظهر بها الفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف.

وجسد الفنان أحمد صلاح حسني خلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل "الاختيار" قصة استشهاد البطل العقيد رامي حسنين، والذي اُستشهد في 29 أكتوبر عام 2016، حينما اُستهدفت المدرعة التي كان يركبها بعبوات ناسفة في شمال سيناء.

وخلال أحداث الحلقة ظهر الفنان أحمد خالد صالح كضيف شرف، مجسدًا شخصية أحد ضباط القوات المسلحة المصرية في سيناء.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.