أرملة الشهيد رامي حسنين: أحمد صلاح حسني شبهه.. وابنته: بابي أحلى

حالة من البكاء والانهيار وعودة للذكريات المؤلمة التي لم تكن تفارقها هو ملخص مشاعر الدكتورة رشا فريد أرملة الشهيد رامي حسنين، وهي ترى مشهد استشهاده في مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

تقول الدكتورة رشا فريد: "أنا عاطفيا قلبي ضعيف مش بتفرج على أنواع الأفلام والمسلسلات اللي فيه دم ومشاهد موت، ومن أول المسلسل مكنتش عايزة أتابعه، لكن مواقع كتير اتكلمت عن تجسيد شخصية الشهيد وصديقاتي هاتفوني لمتابعة الحلقة، وهو ما لم أحتمله".

"لا يا مامي بابي أحلى"، كان رد "نورسين رامي حسنين" ابنة الشهيد الكبرى والتي تبلغ 9 سنوات من عمرها، حين رأت الفنان أحمد صلاح حسني يجسد شخصية والدها، ولكنها لم تستطع أن تشاهد لحظة الاستشهاد مع والدتها وأختها الصغرى التي تركها والدها في عمر 5 أشهر "دارين"، وذهبت لحجراتها.

قائد قوي وابن حنون هكذا تحدث عنه أمير كرارة وهو يؤدي دور البطل أحمد صابر منسي وهكذا تؤكد زوجته على الرغم من قوته ككقائد إلا أنه كان أبا حنونا وكان يحب البنات وكان كثيرا ما يتحدث عن "نورسين" وهو ما اكتشفناه من أصدقائه بعد استشهاده.

مكالمة أخيرة رصدها المسلسل، جعلت أرملة الشهيد تشعر وكأنها عادت بالزمن 4 سنوات لدقة تفاصيلها: "حسيت أنه بيكلمني فعلا.. أكتر حاجة أحمد صلاح حسني كان شبه رامي فيها"، متابعة أنها في الشهرين الأخيرين لخدمة الشهيد في سيناء كانت دائمة القلق وتسأله كثيرا عن تفاصيل الإجازة ومتي سيعود نظرا لكثيرة الأحداث والقلق في مواعيده هذه الفترة "أنا كنت طول الوقت قلقانة وخصوصا آخر مرتين إجازات".