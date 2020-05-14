الشهيد رامي حسنين..البطل الحقيقي وراء شخصية أحمد صلاح حسني في الاختيار

رامي حسنين أحد أبرز الضباط الذين قاوموا عمليات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة والذي يجسد شخصيته الممثل أحمد صلاح حسني في مسلسل الاختيار، الذي يجسد حياة الشهيد أحمد صابر المنسي.

فى 29 أكتوبر من العام 2016 انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة يفيد باستشهاد بطل جديد من أبطال القوات المسلحة إلا أن الصور التى صاحبت الخبر والمعلومات التى بدأت تنتشر فى المواقع والصحف تؤكد أنه شهيد فوق العادة وأنه حفر اسمه بحروف من نور بين قائمة الشهداء ممن ضحوا في سبيل الوطن.

وكان بعد عودته من حفظ السلام بالكونغو عين قائدًا لكتيبة بشمال سيناء أخبر أهله قبل أسبوع من استشهاده: "أنا بدافع عن مصر وواخدين بالنا من دم الأبرياء"، ومحافظة البحيرة تكرمه وتطلق اسمه على مدرج بالكلية، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة.

من هو الشهيد رامي حسنين؟

ولد بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة متزوج ولديه طفلتان هما نورسين (5) سنوات، ودارين (5) شهور وله ثلاثة أشقاء، أختان وأخ، وتخرج من الكلية الحربية فى أول يوليو 1996 وانضم لسلاح المشاة وتخصص صاعقة ضمن الدفعة (90) وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وتدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد لكتيبة صاعقة بعد عودته من العمل فى قوات حفظ السلام بالكونغو.

عمل خلال فترة خدمته فى الصاعقة وتدرج فى الوظائف وسافر فى عدة بعثات خارجية شملت عدة دول منها إنجلترا وأوكرانيا وتونس حصل خلالها على كافة فرق الصاعقة الأساسية والمتقدمة وبدأ العمل فى سيناء أواخر عام 2015.

تكريم اسم الشهيد

كرمت محافظة البحيرة الشهيد وأسرته وأكد محافظ البحيرة أنه سوف يتم إطلاق اسم الشهيد على مدرسة وشارع بمسقط رأسه بمركز إيتاى البارود تخليداً لذكراه وقامت بإطلاق اسمه على أكبر مدرجات كلية التربية بدمنهور.

واستشهد العقيد رامي حسنين، وهو يبلغ من العمر 40 عامًا، وكان متزوجا ولديه طفلتان، وله 3 أشقاء، وتخرج من الكلية الحربية سلاح الصاعقة دفعة 90، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وتدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد الكتيبة 103 صاعقة، إلى أن لاقى ربه بطلا شهيدا.