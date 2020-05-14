أحمد صلاح حسني بعد تجسيد شخصية الشهيد رامي حسنين: شرف كبير لي

عبَّر الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته بمشاركته في مسلسل الاختيار، حيث جسد شخصية الشهيد العقيد رامى حسنين، والذي استشهد في 29 أكتوبر عام 2016، حينما استهدفت المدرعة التي كان يركبها بعبوات ناسفة في شمال سيناء.

ونشر "حسني"، صورة من كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وعلق عليها، "العقيد رامى حسنين.. تحيا مصر، مسلسل كبير وتاريخي هيعيش للأجيال القادمة وشرف لي أن أمثل ولو جزء بسيط منه وأجسد شخصية بطل كبير زي رامي حسنين".

وأضاف: "بالتوفيق لأمير كرارة ولكل القائمين على العمل وطبعا المخرج المبدع بيتر ميمي".

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.