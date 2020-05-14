مجدي أحمد علي: "الاختيار" عظيم.. وأغلب جمهور السينما من متسوقي المولات

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن "الاختيار" مسلسل عظيم، مشيرًا إلى أن الثقافة في مصر ما زالت تتخذ الإطار الترفيهي: "الدولة بتعمل كل حاجة، ولكن الاهتمام بالثقافة إلى الآن واخد شكل الترفيه، والثقافة هي أساس لمقاومة التطرف".

وأضاف "علي"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن وزارة الثقافة تصرف 98% من ميزانيتها لباب الأجور فقط، ولا توجد أموال للصرف على مزيد من الأفلام أو تغيير ثقافة المجتمع: "الأعمال اللي فيها ثقافة في بلد ما بيقل فيها التطرف"، موضحًا أن فيلمه الجديد "طلعت حرب2" يعد مغامرة تجارية.

وأكد أنه راهن على هذا الفيلم بنجاحه قبل ظهوره بدور السينما: "طالما بعبر عن اللي أنا حاسه تجاه الوطن وناسي بكون سعيد، وعملته بإخلاص وهيكون مختلف"، مشيرًا إلى أن أغلب جمهور السينما الحالي هم جمهور "مولات" لا يسعون للذهاب إلى دور السينما من أجل مشاهدة الأفلام، ولكنهم يفكرون في السينما بعد تسويقهم.