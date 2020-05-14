شوقي: إتاحة إدمودو للمصريين بالخارج.. وبداية تسليم أبحاث التعليم الفني 18 مايو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 880 ألف طالب سلموا أبحاثهم إلكترونيا عبر منصة إدمودو، ومتوسط الطلاب الذين شاركوا في الأبحاث 3 طلاب للبحث الواحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة اكسترا نيوز: "أشكر المعلمين والإداريين الذين نزلوا في المدارس، واستلموا الأبحاث بالتباعد الاجتماعي، واستمرار المنظومة شيء يسعدنا جدًا، ومدينا معاد التسليم إلى 18 مايو".

وتابع: "سنعلن اليوم عن كيفية تسليم المشروعات لطلاب التعليم الفني، سواء ورقي أو إلكتروني، وهم سيبدأون يوم 18 حيث انتهى التعليم العام، والخبر أننا سنستخدم نفس المنصة خارج مصر، بحيث يتمكن العالقون في الخارج من تسليم مشروعاتهم، دون الحاجة إلى السفر والبعد عن مكان سفرهم".