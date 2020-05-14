مصادر بهيئة الأوقاف: لن نتنازل عن حقوقنا في أرض نادي الزمالك أو نؤجلها

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن اجتماعا عقد بهيئة الأوقاف اليوم بين المهندس سيد محروس، رئيس الهيئة، ومسؤولي ملف أرض الوزارة المؤجرة لنادي الزمالك، لبحث وضع تلك الأرض والمديونية التي يدين بها النادي للهيئة، وذلك بعد إعلان رئيس النادي رفضه سداد الديون المستحقة عليه للهيئة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن الاجتماع انتهى لضرورة استمرار المطالبة بحقوق الهيئة وعدم التنازل أو التهاون فيها أو تأجيل المطالبة، وأن الهيئة ستستمر في مطالبة النادي بحقوقها والإيجار المستحق للأراضي المملوكة للهيئة ويستفيد منها نادي الزمالك.

وكان رئيس نادي الزمالك قد قال في فيديو له أمس: "اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى لا فيه فلوس اشتراكات ولا إعلانات ولا شركة راعية".

جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك أرض ملعب حلمى زامورا، ويقوم النادي بسداد إيجار للأرض، وفقا للوائح الهيئة كما أنه لا يجوز إقامة أى كيان جديد على الأرض المنتفع بها قبل موافقتها، ولا يجوز بيع الأرض أو إقامة أي مشروعات عليها قبل الرجوع إليها، وكانت أزمة نشبت بين نادى الزمالك وهيئة الأوقاف على إثر اتفاق أقدم عليه النادى لتأجير أرض ملعب حلمى زامورا لمدة 40 عاما مقابل 300 مليون جنيه لشركة سعودية لإقامة مول تجارى، لكن هيئة الأوقاف تدخلت وأكدت من قبل عدم قانونية تحرك نادى الزمالك في هذا الاتجاه لأن الأرض مملوكة لها ومؤجرة للنادي.