3 قرارات من الأوقاف بشأن قيادات الدعوة بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف تجديد تعيين الشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس، مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1042) لسنة 2020م.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار التنفيذي بتجديد تعيين الشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية.

وأصدرت الوزارة قرارا بتكليف الشيخ هاشم سعد عبد الفتاح الفقي مديرًا للدعوة بأوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني شجر مديرًا للدعوة بأوقاف الشرقية.

وقالت الوزارة، في بيان لها إنه في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي، قرر وزير الأوقاف تكليف كلا من الشيخ هاشم سعد سعد عبد الفتاح الفقي بتسيير أعمال مديرًا إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني عبد الله شجر بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.