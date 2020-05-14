أحمد خالد صالح عن ظهوره بـ"الاختيار": المسلسل وثيقة تاريخية للأجيال

ظهر الفنان أحمد خالد صالح للمرة الأولي بمسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي، حيث جسد دور أحد ضباط القوات المسلحة في سيناء، ضمن أحداث الحلقة الـ21.

وعبر "صالح" عن سعادته الشديدة باعتباره واحد من أبطال العمل، قائلًا لـ"الوطن"، "فخور بمشاركتي فى هذا المسلسل، وأعتبر هذا العمل الدرامي وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، لأنه يعرض قصصًا حقيقة تمس قلوب المشاهدين".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى اُستشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏كما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.