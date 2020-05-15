طارق شوقي: تكلفة ترجمة المناهج الدراسية إلى اللغة الفرنسية "فلكية"

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى أولياء أمور الطلاب في المدارس الفرنسية بمصر، من عدم ترجمة المحتوى الدراسي إلى اللغة الفرنسية عبر الإنترنت.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز": "لو أنت في مدرسة لغات، لازم تكون بتعرف لغة عربية، منقدرش ندعي إننا منعرفش غير فرنساوي".

وأضاف: "أنا معاهم في العلوم والرياضيات، والمحتوى الفرنساوي تكلفته ما زالت عالية، وترجمة محتوى رقمي بالحجم ده إلى لغة ثالثة فلكية بالنسبة للعدد".

وأكد: "نحاول التعاون مع المنظمات الفرانكوفونية لحل هذه المشكلة، وهو ما سيستغرق بعض الأسابيع، اصبروا معانا شوية، لأن التكلفة عالية".