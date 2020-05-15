الحلقة 21 من مسلسل ونحب تاني ليه.. تحالف يسرا وداليدا ضد غالية

تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ21، من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بتحذير الطبيب المعالج لعبدالله الروبي "شريف منير"، عقب تعرضه لحادث سيارة ومن ثم فقدانه للذاكرة، بعدم قيام غالية "ياسمين عبدالعزيز"، بمصارحته بكونها طليقته وليست زوجته.

لم تستطع غالية تقبل ما قاله الطبيب المعالج، فهو ما قد يوقعها في مشكلات عدة مع حبيبها مراد السويفي "كريم فهمي"، وطلبت من الطبيب أن يرجح لها طرقا أخرى بخلاف هذه الطريقة لكنه قال لها لا توجد طريقة أخرى، وأنها مضطرة إلى ذلك وإلا سيصبح في حالة خطرة لتعرضه لصدمة عصبية.

قررت يسرا "تارا عماد "، التقرب لداليدا، مساعدة مراد السويفي في شركته، للاتحاد ضد غالية، خاصة بعد أن علمت "يسرا"، نية داليدا لتحضير مفاجأة لمراد في عيد ميلاده، وهو نفس تفكير الأولى، وبالفعل يقوما بمفاجأته في الشركة والاحتفال به، وفي الوقت ذاته تنشغل غالية مع طليقها، خاصة أن الطبيب سمح له بالخروج من المستشفى.

"غالية.. قرّبي مني واحضنيني".. تخيلي تحضني واحد مش جوزك!فقدان عبدلله للذاكرة خلاه يطلب حاجات غريبة من غالية ونسي إنهم مطلقين! #ونحب_تاني_ليه Posted by CBC Egypt on Thursday, May 14, 2020

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.