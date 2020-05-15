محمد سامي يوضح سبب إطلاق اسم البرنس على مسلسله: "رمضان" ساهم فيه

علق المخرج محمد سامي، على سبب إطلاق اسم "البرنس" على مسلسله الأخير، قائلا إن بسبب عوامل كثيرة، أبرزها العامل الفني والعامل التجاري، "وجود محمد رمضان ساهم بشكل كبير في إطلاق اسم البرنس على المسلسل".

وأضاف سامي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اختار منطقة الشرابية لأنها من المناطق الشعبية العريقة التي تعبر عن كافة الطبقات وفئات المجتمع المصرى".

وتابع: "في التصوير كنت بحرض محمد رمضان على المشهد لأنه يمتلك موهبة خاصة، وبعرف أنا وهو نغزل المشهد كويس، ومعنديش ممثل ييجي اللوكيشن مش مذاكر".