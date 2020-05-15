إسماعيل الليثي شقيق جديد.. في الحلقة 22 من مسلسل ولاد إمبابة

يسعى أولاد إمبابة "زمارة" مصطفى أبو سريع، و"أفراح" شمس"، ومعهما "عمرو سلمي" عمرو رمزي، التوصل إلى حل مع المحامي لإنهاء قضية ورث والدتهم "إمبابة" فريدة سيف النصر، في بداية الحلقة الـ22 من مسلسل ولاد إمبابة.

فيما غازل المحامي "عمرو سلمي" إحدى الحسناوات بمكتبه، بينما جلس "زمارة" في مقهى الحارة برفقة "حبيب" نجل "عم جميل" بائع الكبدة، الذي يحمل ناي ليعزف لـ"زمارة" لكي يغني أغنية جديدة له ليواجه منافسه "إبراهيم بلاميطة" في سوق الغناء الشعبي، قبل أن ينضم إليهما أحد المؤلفين ويطرح عليهم أغنية جديدة.

وفي نهاية الحلقة يفجر "عمرو سلمي" مفجأة لـ"عسلية" سعد الصغير و"زمارة"، بأن شقيقهم الجديد هو المغني الشعبي إسماعيل الليثي.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.