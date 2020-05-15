عاجل.. "التعليم" تتفق مع شركة عالمية على تصنيع "التابلت" محليا

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء اتفاق مع إحدى الشركات العالمية على تصنيع أجهزة "تابلت" تعليمي في مصنعها بمصر.

وأضاف "شوقي"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء أمس لمتابعة تطورات الملفات التي تعمل عليها الوزارة، أنه من المقرر أن يجري ضخ استثمارات بقيمة 70 مليون دولار، أي ما يزيد على 1.1 مليار جنيه بسعر صرف الدولار السائد في البلاد حالياً، لتصنيع التابلت التعليمي محلياً، ضمن خطط الشركة لتوطين صناعة الإلكترونيات في السوق المحلية.

ولفت إلى أن نسبة المكون المحلي في أجهزة "التابلت" التي ستنتجها الشركة من مصنعها بمصر تبلغ 40%، كما أنها ستعتمد في ذلك على العمالة المصرية.