حبس عامل وشقيقه بتهمة الاتجار في المخدرات بالجيزة

قررت النيابة العامة حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الشادو حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أوسيم.

ووردت معلومات إلى الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها قيام كل من "إسلام.م. ع"، 26 سنة، عاطل سبق اتهامه في 11 قضية مخدرات، سلاح ناري، وشقيقه "علي" سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما 1044 لفافة تحوي مخدر الشادو وزنت جمعيها 2 كيلو و300 جرام، وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار، و2 هاتف محمول، وصاعق كهربائي، ولفافة فويل كبيرة لتعبئة، مبلغ 1060 جنيه مصري".

بمواجتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والهاتفين لتسهيل تروجيها والسلاح الصاعق بقصد الدفاع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.