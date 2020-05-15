القبض على 9 أشخاص بتهمة الشروع في قتل طفل بمصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 4 موظفين و5 آخرين لاتهامهم بالشروع في قتل طفل، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين وآخرين بسبب خلافات الجيرة واستخدموا فيها إطلاق الأعيرة النارية والأسلحة مما أسفر عن إصابة طفل تصادف مروره بمنطقة الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة مفاده، نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين.

وأسفرت عن إصابة طفل بطلق ناري من الطرف الأول وتم نقلة إلى المستشفى، وألقي القبض على طرفيها، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن باتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.