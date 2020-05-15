"عين المواطن".. مبادرة لإصلاح عيوب الشوارع في المنصورة

انتشرت مبادرة "عين المواطن" والتي أطلقها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في مدينة المنصورة بالكامل، لإصلاح أي عيوب في الشوارع، ولإجراء الصيانات البسيطة التي تؤذي عين المواطن، والتي من شأنها تحقيق رضاء المواطنين وللارتقاء بمستوى المرافق والمظهر العام.

وبدأت الورشة الصناعية المتنقلة برئاسة حي غرب المنصورة بأعمال الصيانة الشاملة والترميم وإعادة تأهيل منطقة كورنيش المشاية السفلية وشارع الجمهورية، وترميم الأرصفة والأسوار وإزالة المعوقات من البروازات الخرسانية والحديدية وتركيب البلاط التالف والناقص بالأرصفة وصيانة ولحام سور الكورنيش والتندات والمظلات وتركيب الخشب الناقص والتالف.

وأكد محافظ الدقهلية، أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للشوارع والميادين والمنشآت مستمرة في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتوازي مع أعمال الأنشطة اليومية لرفع تجمعات القمامة وكنس الشوارع وأعمال الإنارة.

من جانبه قال المحاسب محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، إنه تم صيانة وتطهير بلاعات صرف المياه، ورفع الأتربة من محيط منطقة حي الجامعة وغسيل الأرصفة والبردورات بشارع جيهان، ورفع كفاءة الحدائق بنطاق منطقة الأسواق.

وفي ذات السياق قامت الورشة الصناعية برفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بمختلف شوارع حي شرق المنصورة، وذلك من خلال تركيب بلاط بدلا من التالف بثلاث أماكن بنطاق حى شرق تشمل اسفل كوبرى محطة القطار، وتم عمل أغطية بيارات خشبية مؤقتة حرصا على سلامة المواطنين، بمشاركة العاملين بحى شرق حيث قاموا بتركيب عدد 2 مكان بلاط من الناقص والتالف.

وأكد المحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، أن أعمال الورشة الصناعية مستمرة لتشمل كافة مناطق وشوارع الحي التي تحتاج لرفع كفاءة .