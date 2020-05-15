خبير: عودة السياحة الداخلية متنفس للقطاع في ظل أزمة كورونا

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة السابق، إن قطاع السياحة عانى كثيرا خلال أزمة كورونا الحالية، ويعد أكثر القطاعات تضررا وخطوة الحكومة بعودة السياحة الداخلية تعتبر متنفسا للقطاع، في ظل الغموض الذي يسيطر على شكل عودة السياحة مرة أخرى في الوقت الراهن.

وأضاف البطوطي لـ"الوطن"، إن السياحة في جميع دول العالم تعاني ركودا حادا بسبب تفشي وباء كورونا، وعودتها كما كانت عليه قبل الأزمة صعب، ولن تكون هناك عودة بكامل قوتها إلى بعد اكتشاف علاج لهذا المرض.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل الحكومة على المنشآت السياحية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حتى لا نكون أمام كارثة وخصوصا أن تقاليد المصريين في تناول الطعام والشراب تتعارض مع التباعد الاجتماعي.