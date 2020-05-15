انتهاء صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من منحة العمالة غير المنتظمة

أسدل الستار، مساء أمس، على انتهاء استكمال صرف الدفعة الأولى للمتخلفين من المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير القوى العاملة، إن الصرف يجرى من خلال 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، و600 مدرسة في بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه سيجرى في وقت لاحق الإعلان عن موعد صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والذي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

وكشف الوزير عن أن الذين صرفوا المنحة، أمس، من المستحقين من خلال 2856 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 65 ألفًا و483 مستحقًا، وبذلك لم يقم بالصرف في آخر يوم للمتخلفين 498 ألفا و648 شخصاً.

وأوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يللاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه.

وتابع وزير القوى العاملة بأن محافظة المنيا جاءت في مقدمة الذي قاموا بالصرف أمس، حيث وصل عددهم 5207، ثم الجيزة 4507، ثم شرق القاهرة 4016، ثم شمال أكتوبر 3318، والإسكندرية 3005، ثم البحيرة 3000، ثم سوهاج 2839، ثم كفر الشيخ 2798، والدقهلية 2687، وأسيوط 2289، والقليوبية 2626، والفيوم 2056، وشمال الشرقية 2025، وبني سويف 1891، وبرج العرب 1859، وحلوان 1671، المحلة الكبري 1036.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الذين قاموا صرفوا المنحة، خلال الفترة من 13 أبريل الماضي حتى 14 مايو الجارين وصل إلى مليون و538 ألفا و676 مستحقا، صرفوا 769 مليونا و338 ألف جنيه، من إجمالي مليونين و37 ألفا و324 شخصا.