وأنت تشتري الكحك.. 5 نصائح لتسوق آمن من فيروس كورونا

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يقبل المواطنون على شراء شراء الكعك والبسكويت والبيتي فور من المخابز ومحال الحلوى، ومع تفشي فيروس كورونا في العالم، ووصول عدد حالات الإصابة في مصر وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة إلى 11228 حالة، يجب إتباع إرشادات عند التسوق، وفق تطبيق صحة مصر، التابع لوزارة الصحة المصرية كالتالي:

أحرص على شراء مستلزماتك في أوقات غير مزدحمة.

أحرص على تعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من محال الحلوى أو المخبز.

حافظ على مسافة أمان لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي إن أمكن.

لا تلمس المنتجات التي لا تريد شرائها.