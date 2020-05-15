الأربعاء والخميس.. تسيير 5 رحلات استثنائية للمصريين العالقين بأبوظبي

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأ بوظبي حنان شاهين، إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة ترتب رحلات استثنائية للعالقين على متن "مصر للطيران"؛ لتكون 5 رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.

وتابعت بأن ذلك سيكون متاحا على رحلات "أبو ظبي - القاهرة" من خلال وسائل الدفع التالية:

- مركز اتصالات مصر للطيران Coll Center 044358444 الوسيلة الأفضل.

- مكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة مبني الركاب رقم 3.

- مكتب مبيعات مصر للطيران في أبوظبي شارع الاستقلال – بناية فاضل المزروعي 02634477.

وسيجرى إبلاغ المواطنين المسجلة بياناتهم ضمن العالقين بالسفارة في أبوظبي برسائل نصية هواتفهم لتأكيد تسجيلهم، ويفضل الحجز إلكترونيا على 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتبهم بأبوظبي، والاستفسار برقم الهاتف المحمول الإماراتي المسجل بالسفارة.