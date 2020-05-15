أستاذ فيروسات: كورونا "لا يرحم".. وسلوكيات المواطن "قاتلة"

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن العالم يأمل في التعايش مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه أصبح واقعًا حتميًا.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد الإصابات اليومية والوفيات متأرجحة وغير مطمئنة، متابعًا: "فيروس كورونا لا يرحم وقاتل".

وأشار، إلى أن تحركات المواطن في الأسواق والمولات يقلل من الضوابط الوقائية من 11% إلى 14%، مشددًا على أن التباعد الاجتماعي ضرورة.

وتابع: "سلوكيات المواطن تقتله، يعني أنه السبب في مرضه وهلاكه ويجب أن يلتزم بالضوابط الوقائية، لأن المرض أصبح متفشي ويجب ارتداء الأقنعة عند الخروج من المنزل".