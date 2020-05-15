طبيبة الشرقية تعلن تعافيها وأسرتها من فيروس كورونا: الفحوصات سلبية

أعلنت الدكتورة منار سامي طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق في الشرقية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعافيها وزوجها وطفلتيهما ووالدة زوجها من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات بعد تلقيهم العلاج جاءت سلبية، وجارٍ إنهاء إجرءات خروجهم من مستشفى العزل في الباجور.

يذكر أن "سامي" أكدت في وقت سابق لـ"الوطن"، تحسن حالتها الصحية، قائلة: "أنا بخير والحمدلله على كل شيء".

وقدمت الطبيبة الشكر للأطباء بمستشفيات حميات الزقازيق والصدر الذين تعاملوا معها فور ظهور أعراض الإصابة بالمرض عليها بشكل جدي وسريع، تمثل في إجراء الفحوصات اللازمة لها وتوفير جميع سبل الراحة اللازمة حتى نقلها إلى مستشفى العزل في الباجور، مشيرة إلى أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم، لتقديم الخدمة اللازمة للمرضى داخل العزل.

وأكد الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إنهاء العزل لمنزلي لـ30 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال بالمستشفى بعد مرور 14 يوما على عزلهم دون ظهور أي أعراض عليهم بمرض كورونا، مشيرا إلى أنهم عادوا إلى المستشفى لمباشرة عملهم.

وقال العراقي، إنه خلال الفترة الماضية، عزل 5 أطباء وممرضين وعاملين منزليا، بعد مخالطتهم لحالة إيجابية، وتبين إصابة طبيب وطبيبة منهم بالفيروس، ونقلا إلى أحد مستشفيات العزل، مشيرا إلى أن الطبيب تعافى كما تعافت الطبيبة وزوجها وطفلتيهما ووالدة زوجها الذين انتقلت لهم العدوى من الطبيبة.