منها شرم والغردقة.. 2100 جنيه سعر تذكرة الطيران للرحلات الداخلية

كشف مصدر بوزارة الطيران المدني، توقيع اتفاق مع وزارة السياحة والآثار يهدف إلى دعم حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه فور إعلان عودة الرحلات الجوية الداخلية سيجري طرح التذاكر إلى المدن السياحية الكبرى كشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بـ 2100 جنيه متوسط سعر التذكرة ذهابا وإيابا، منوها بأن تلك الرحلات سيجري تنظيمها عبر شركة مصر للطيران.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وافقت على عودة الفنادق لاستقبال الزوار المصريين بداية من يوم 15 مايو الجاري بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، ضمن المرحلة الأولى للتشغيل والتي تستمر حتى بداية شهر يونيو الجاري، وبعدها يرتفع نسب استقبال الفنادق للزوار بحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية للفندق.

وبدأت أمس عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر و جنوب سيناء والأقصر وأسوان)، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبد الفتاح العاصي وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة على الفنادق، أن هذه اللجان ستتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وقال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة استقبلت طلبات فحص من 172 فندقا، تمهيدا لإعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان و غرفة المنشآت الفندقية.