نائب وزير السياحة: العديد من الدول أشادوا باشتراطاتنا لعمل الفنادق

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن قرار الوزارة بعودة تشغيل الفنادق لاستقبال الزوار خلال المرحلة الأولى للتشغيل بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق والتي بدأت أمس تمثل "خطوة" في طريق استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية بعد أزمة كورونا.

وأضافت لـ"الوطن" أن الفنادق التي أعلنت استعدادها للعمل حاليا لا تسعى للربح مطلقا، خاصة أن نسب إقبال المواطنين على السفر في الوقت الحالي ليس كبيرا كما أن نسب الإشغال المسموح بها لا تغطي التكلفة.

الفنادق غير الملتزمة بضوابط التشغيل سيوقع عليها أقصى الجزاءات

وأوضحت أنه تم التنبية على المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بكل الضوابط الخاصة بالتشغيل خاصة أنها تمس صحة الشعب وسمعة الدولة، لافتة إلى أن الفنادق التي لن تلتزم بتلك الإجراءات سيتم توقيع أشد الجزاءات عليها وفقا للقانون، معربة عن تمنياتها لنجاح تلك التجربة التي سيكون لها آثارا إيجابية على القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت "شلبي" إلى أن العديد من وكلاء السياحة بالعالم خاصة من التشيك وإيطاليا والمانيا فضلا عن عدد من سفراء بعض الدول استفسروا عن الاشتراطات التي وضعتها مصر لافتتاح الفنادق واستقبال الزوار، لافتة إلى أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بتلك الاشتراطات التي هدفت في المقام الأول للحفاظ على صحة الإنسان، موضحة أنه في المقابل طلبت وزارة السياحة والآثار منهم الاشتراطات الخاصة لعودة سائحيهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة.