21897 عامل غير منتظم في أسوان يصرفون منحة الـ500 جنيه

تابعت مديرية القوى العاملة في أسوان، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد عبدالوهاب وكيل الوزارة مدير المديرية، عما أنجز خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه جرى صرف 10 ملايين و948 ألفا و500 جنيه لنحو 21897 عاملا غير منتظم، من خلال 160 فرعا لمكتب البريد، و40 فرعا للبنك الزراعي المصري.

وأشار عبدالوهاب إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 6548 عاملا بقيمة إجمالية 3 ملايين و274 ألف جنيه.