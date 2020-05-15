وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان تطالب بحماية الأمهات الحاضنات

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها ستتبنى إصدار توصية لمساعدة الأمهات الحاضنات على رعاية أبنائها للحد من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والتي بدأت في الانتشار بين الأطفال عالميا، في ضوء خطة التعايش مع فيروس كورونا، التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس.

وأضافت سولاف أن قرار وزارة الصحة باستمرار إغلاق الحضانات الخاصة، أمر محمود لدرء تزايد الإصابات بين الأطفال بفيروس كورونا، لكنه يضع على كاهل المرأة مشكلة كبيرة، لا سيما في ظل تعنت الكثير من الجهات في توفيق أوضاع العاملات، بها من خلال تقليل فترات العمل لها أسبوعيا، أو استمرار عملها من المنزل إذا استلزم الأمر ذلك لبعض الوظائف، والتي لا تحتاج إلى الحضور لمقر العمل.

وشددت على ضرورة إصدار توجيهات حكومية للقطاعين العام والخاص بعدم التعرض للمرأة الحاضنة، خلال جائحة كورونا، مع تدبير إمكانية عملها من المنزل في الوظائف التي لا تحتاج التواجد بمقر العمل، وكذلك تقليل فترات عملها أسبوعيا إذا اضطرت ظروف العمل إلى تواجدها في مكان العمل.

وأشارت إلى أن حماية الأم الحاضنة لأطفال صغار مهمة كبيرة؛ للحفاظ على أبنائنا من خطورة التنقل في المواصلات مع الأمهات العاملات، ما يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت: "الست المصرية طول عمرها في ضهر بلدنا ويجب مراعاتها في أزمة جائحة كورونا، خاصة إنها تنزل لسوق العمل لتدبير احتياجاتها المعيشية".