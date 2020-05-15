دراسة كويتية: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا بعد 24 مايو بنسبة 25%

توقع تحديث جديد للمحاكاة الهندسية لأبعاد انتشار فيروس كورونا المستجد في الكويت، والتي يجريها الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الدكتور صلاح المضحي، انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس في الكويت بعد 24 مايو بنسبة 25%.

وسجلت المحاكاة، التي نشرتها جريدة "الأنباء" الكويتية، اليوم، مدى تأثير الحظر الكلي، والفحص الميداني على عدد الإصابات في الكويت؛ حيث توقعت أن يكون العدد الإجمالي للإصابات خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو الجاري في الكويت، نحو 5565 حالة.

وتوقعت المحاكاة أيضا أن تصل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الكويت، إلى أقل من 100 إصابة في 14 يونيو المقبل، في حين تقل الإصابات اليومية عن 10 إصابات بنهاية شهر يونيو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الكويت إلى نحو 26 ألف إصابة.