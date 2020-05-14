طبيب العزل فاقد بصره: رزقت بطفل بعد 11 سنة زواج وعمره شهرين ولم أراه

تحدث الدكتور محمود سامى، الطبيب الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، عن أسرته، مشيرًا إلى أنه رُزق بمولده الأول قبل شهرين، وبعد 11 عامًا من الزواج، لكنه لم يراه إلى الآن.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "لدى طفل عمره شهران وأنا قلق عليه. .بعد 11 عام من الزواج رزقني ربي بمولود أسميته يحيى، ولم أراه إلى الآن".

ووجه "سامي" رسالة إلى ابنه يحيى قائلًا: "أحب أقول أنا انتظرتك كتير، وإن شاء الله هكمل معاك".

كما وجه الدكتور محمود سامي، رسالة إلى المصريين: "لازم تسمعوا الكلام زيادة عن كدا علشان الموضوع ده ينتهي على خير"، محذرًا من خطورة فيروس كورونا، وموجهًا الشكر إلى رئيس الحكومة والدولة التى تفاعلت معه، ووفرت له كافة الرعاية الصحية اللازمة من أجل الوقوف على تشخيص حالته وتوفير العلاج اللازم له.